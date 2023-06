Finanzielle Sorgen: Dorfladen Leer hofft auf mehr Kundschaft

Der Dorfladen in Leer feiert in diesem Jahr seinen zehnten Geburtstag. Ausschließlich zum Feiern ist den Verantwortlichen allerdings nicht zumute. Dazu seien die Zahlen in diesem Jahr bislang zu schlecht, berichten der Aufsichtsratsvorsitzende Klaus Rüße und die Vorstandsmitglieder Helmut Gerdener und Hendrik Quandt.

Durch die Schließung des Supermarktes Steiner hatte Leer Mitte 2012 nicht nur eine Einkaufsmöglichkeit verloren, sondern auch seinen Dorfmittelpunkt, wo man sich treffen und quatschen konnte. Daraufhin nahm die Idee eines Dorfladens konkrete Züge an. Am 10. Oktober 2013 war es dann so weit, der Dorfladen wurde als Genossenschaft und mit 340 Mitgliedern eröffnet.

25 Prozent mehr nötig

Die Mitgliederzahl sei heute noch fast die gleiche, berichten Klaus Rüße und Helmut Gerdener. Das zeige: Es fehle nicht an Mitgliedern, sondern an Menschen, die regelmäßig an der Gartenstraße 14 einkaufen. Denn im ersten Quartal 2023 sei man im Minus, berichten das Dorfladen-Trio. Die infolge des russischen Kriegs gegen die Ukraine stark gestiegene Inflation schlage mittlerweile voll durch. Überhaupt stimme nach zehn Jahren die ursprüngliche Rechnung, wonach man mit 600.000 Euro Jahresumsatz auf der sicheren Seite sei, nicht mehr, erklärt Hendrik Quandt. Heute benötige der Dorfladen 25 Prozent mehr, um überleben zu können.

Hilferuf schon 2017

2017 hatte es schon einmal eine Art Hilferuf der Genossenschaft gegeben. „Daraufhin haben wir einen ganz ordentlichen Sprung gemacht“, sagt Klaus Rüße rückblickend. Das habe einerseits gezeigt: „Es geht doch!“ Andererseits sei der Aufschwung ein Stück weit nur ein Strohfeuer gewesen, bedauert Rüße. Leider gebe es viele Mitglieder, die sehr selten im Dorfladen einkauften. An diese appellieren die Verantwortlichen insbesondere. Nicht nur die Ware und die Logistik seien zu finanzieren, sondern auch die drei sozialversicherungspflichtig und elf geringfügig Beschäftigten sowie die Miete für den Laden, zählen die Verantwortlichen auf.

Seit zehn Jahren prangt das Dorfladen-Logo am Geschäft an der Gartenstraße. Foto: Jens T. Schmidt

Im Laufe der zehn Jahre habe man stets versucht, auf Trends zu reagieren und das Angebot anzupassen. Man setze stark auf Produkte aus der Region, betont Hendrik Quandt. „Wir haben lokale Versorger mit reingenommen“, so Quandt. So kämen Obst, Gemüse, Kartoffeln und Eier von örtlichen Landwirten. Als nächstes habe man Nudeln mit Eiern aus lokaler Freilandhaltung im Sortiment.

Seit drei Jahren gehört auch ein DHL-Paketshop zum Dorfladen. „Bei uns kommt keine Verlustware in die Tonne“, unterstreicht das Vorstandsmitglied. Wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum näher rücke, senke man zunächst den Preis. Was dennoch nicht verkauft werden kann, werde der Tafel zur Verfügung gestellt oder verschenkt. „Ladenhüter schmeißen wir schnell wieder raus“, betont Quandt. In diese Kategorie sei auch „Labskaus in Dosen“ gefallen, erinnern sich Klaus Rüße und Helmut Gerdener mit einem Schmunzeln an ein Angebot aus Anfangstagen. Da hatte der Großhändler aus Ostfriesland wohl das andere Leer im Hinterkopf.

Man könne nicht mit den Preisen der Discounter-Riesen konkurrieren, weiß Helmut Gerdener. Doch wer sich die kilometerweiten Fahrten in die Nachbarorte und die Lockangebote aus dem Nonfood-Bereich spare, könne die eigene Einkaufsliste genauso preiswert abarbeiten, zeigt sich Klaus Rüße überzeugt.

„Wenn's nicht geht, dann ist hier Schluss“

So schlimm wie im Jahr 2017 sei die aktuelle Situation der eG noch nicht, sagt Gerdener: „Wir haben sicherlich noch ein bisschen Luft.“ Doch Rüße legt den Finger in die Wunde: „Was uns Sorge macht, ist die Tendenz – die müssen wir stoppen!“ Und das gehe nur, „wenn der Laden läuft“. Freunde von Crowdfunding- und anderen Soli-Aktionen sind die Dorfladen-Verantwortlichen nicht. Das lindere höchstens kurzfristig die Symptome, sagt Hendrik Quandt. Und Klaus Rüße betont: „Ziel muss sein, dass wir die Umsätze generieren, die wir brauchen. Wenn sich zeigt, dass das nicht geht, dann ist hier Schluss.“