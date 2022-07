Andreas und Petra Kerkhoff geben Regentschaft ab

An diesem Wochenende wird der neue König in Leer-Ostendorf ermittelt.

Der Schützenverein Leer-Ostendorf feiert vom heutigen Samstag (16. Juli) an bis zum kommenden Dienstag (19. Juli) sein Schützenfest. Alle sind gespannt, wer das Schützenkönigspaar des Jahres 2019 Andreas und Petra Kerkhoff ablösen wird.

Doch bevor es soweit ist, wollen die Leer-Ostendörfer am Samstagabend im Gottesdienst um 17 Uhr in der Kirche von Ss. Cosmas und Damian für die Lebenden, Gefallenen, Vermissten und Verstorbenen des Vereines beten. Es schließt sich die Kranzniederlegung am Kriegerehrenmal an. Ab 21 Uhr startet dann im Festzelt am Kalvarienberg die Große Jugendfete mit dem DJ-Team Flash.

Jannings Quelle

Am Sonntag (17. Juli) treten die Schützen um 14 Uhr am ehemaligen Lokal Tante Toni zum gemeinsamen Marsch zur Vogelstange an Jannings Quelle an. Dort werden sie vom Blasorchester Metelen begleitet,

Viele werden wieder am Sonntagnachmittag das Ringen um die Königswürde auf der Schießanlage an Jannings Quelle verfolgen. Die Schießmeister Heinrich Wenning und Josef Schulze Schwarthoff werden ihre eingemotteten Gewehre aus den Schränken holen, denn das letzte Schützenfest war coronabedingt vor drei Jahren.

Proklamation

Dabei wird man sich daran erinnern, dass vor 25 Jahren Egbert und Karin Löbbering über die Ostendörfer regierten. Die Proklamation des neuen Königs durch den Vorsitzenden der Ostendörfer, Christian Löbbering, ist gegen 18 Uhr an Jannings Quelle. Das neue Königspaar fährt dann in einer offenen Kutsche ins Dorf, auf dem Weg dorthin werden ihnen die an den Straßenrändern stehenden Menschen zujubeln. Gleiches gilt auch bei den Polonaisen durch das Dorf am Sonntag- und Montagabend (18. Juli) jeweils um 20 Uhr. Die Königsbälle am Sonntag- und Montagabend werden von der Band „Limits“ mitgestaltet.

Am Montagabend werden die Gastvereine aus dem Ortsteil Leer den Ostendörfern einen Besuch abstatten. Zum Frühschoppen und Besuch der örtlichen Gaststätten treffen sich die Schützen um 10 Uhr am Festzelt. Ab 11 Uhr wollen sich die Damen im Festzelt zum Frühschoppen versammeln; das ist neu im Programmablauf.

Frühschoppen

Am Dienstag (19. Juli) beginnt um 10 Uhr das traditionelle Eieraufholen. Das Schützenfest klingt mit dem gemeinsamen Bratkartoffel- und Eieressen um 20 Uhr aus. Die Vereinsmitglieder werden gebeten, auch in diesem Jahr wieder während der Schützenfesttage ihre Häuser zu schmücken.

Das Kinderschützenfest findet am 6. und 7. August (Samstag/Sonntag) an Jannings Quelle statt. Aktuelles Königspaar ist Henry Rüße-Gasch und Carla Raue.