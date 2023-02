Kindergarten-Neubau: Ausschuss empfiehlt Zustimmung

Mit einer Änderung des Bebauungsplans „Dorfmitte Leer“ sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Neubau eines Kindergartens der Pfarrgemeinde Ss. Cosmas und Damian geschaffen werden. Der Ausschuss für Bauen, Stadtentwicklung, Klima und Mobilität hat in seiner jüngsten Sitzung dem Rat die Zustimmung hierzu empfohlen.

In die Jahre gekommen: Der an der Burgsteinfurter Straße gelegene Kindergarten ist beinahe 60 Jahre alt und entspricht nicht heutigen energetischen Anforderungen. Vor sieben Jahren wurden Pavillons auf dem Gelände aufgestellt, als Übergangslösung.

In das Neubauvorhaben für einen Kindergarten der Pfarrgemeinde Ss. Cosmas und Damian im Ortsteil Leer ist Bewegung gekommen. So befasste sich der Ausschuss für Bauen, Stadtentwicklung, Klima und Mobilität in seiner jüngsten Sitzung unter der Leitung von Ludger Hummert mit der Änderung des Bebauungsplans „Dorfmitte Leer“, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Verwirklichung der Pläne der Kirchengemeinde zu schaffen.