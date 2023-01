Bedarf soll gedeckt werden

Am Kirchplatz in Horstmar entsteht in zentraler Lage ein neues Angebot mit barrierefreien und rollstuhlgerechten Wohnungen. Auf dem bisher unbebauten, vormals städtischen Grundstück am Kirchplatz 7 und 9, dort, wo bisher das Textilfachgeschäft Wüller steht, plant die Bauherrin Tectum Caritas gGmbH die Neuschaffung von insgesamt sieben Apartments auf einer Nutzfläche von insgesamt rund 610 Quadratmetern in Form eines 2,5-geschossigen Gebäudes.

