Begeisterung für Occhi ungebrochen

Seit 2019 haben die Freundinnen und Freunde filigraner Occhi-Handarbeiten coronabedingt auf ihre nächste Veranstaltung in der Burgmannstadt warten müssen. Am Samstag eröffnete der stellvertretende Bürgermeister Ludger Hummert im historischen Rathaus die 34. internationale Occhi-Ausstellung.

Die Begeisterung für kreative Arbeit mit Schiffchen und Garn ist ungebrochen. Occhi, die Handarbeitstechnik aus alter Zeit und aus vornehmen Gesellschaftskreisen hat sich emanzipiert. Heute kann jeder sie sich zu Eigen machen, der Fantasie sind schier keine Grenzen gesetzt. Die Vielseitigkeit der Exponate beeindruckte. Da gab es Tischdecken und -deckchen in zahlreichen Formaten mit wunderschöner Spitze, Engel und kleine Püppchen mit unterschiedlichen Kleidchen und Frisuren sowie occhiverzierten Schmuck in allen nur denkbaren Varianten.

„Wir konnten eine neue Ausstellerin gewinnen“, freute sich Organisatorin Martina Boll aus Osterwick. Ines Schübel aus dem Raum Dresden zeigte erstmalig in Horstmar ihre Kreationen. „Meine Oma hat diese Handarbeitstechnik gekannt und begeistert ausgeübt“, berichtete sie. „Als Kind wollte ich immer das „Schiffchen“ haben, ich bekam schließlich eins und lernte die Occhi-Technik schon in jungen Jahren.“ Die Begeisterung hat sich bis heute gehalten. Seit dem vergangenen Jahr hat Ines Schübel mehr Zeit und wollte eine Gruppe Gründen. Doch das erwies sich in ihrer Heimat als gar nicht so einfach. Jetzt hat sie online Enthusiasten aus den USA getroffen, die sich einmal monatlich im virtuellen Raum mit „Zoom-Konferenzen“ austauschen. Dort macht sie jetzt mit.

Der Begriff „Occhi“ stammt aus dem Italienischen und bedeutet „Augen“. Bezeichnet wird damit eine Handarbeitstechnik zur Herstellung von Spitzen mittels eines Schiffchens, auf das Garn gewickelt ist. Die einzelnen Glieder besagter Spitze erinnern an Augen, woraus sich der Name erklärt.

Sonja Labordus aus den Niederlanden zeigte unter anderem eine großformatige runde Tischdecke. „Ich habe insgesamt 20 Monate daran gearbeitet“, verriet sie und jeder war der Meinung, dass sich Mühe und Zeit auf jeden Fall gelohnt haben.

Insgesamt kamen elf Ausstellerinnen nach Horstmar plus die Occhi-Gruppe um Martina Boll. Krankheitsbedingt gab es Ausfälle und eine Ausstellerin aus Japan, die regelmäßig vertreten ist, war sehr traurig. Auf Grund der drastischen Corona-Quarantänebedingungen konnte sie nicht mit dabei sein.