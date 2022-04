Bleibende Zähne sind von Vorteil

Beim Infotag im Lernzentrum warb die Stadtkapelle Horstmar zusammen mit der Musikschule Steinfurt um neue Mitglieder. Die Stadtkapelle gab mehrere Klangeindrücke, denen vor allem Kinder und Jugendliche lauschten, die Interesse an Blasmusik haben. In verschiedenen Klassenzimmern zeigten Dozenten der Musikschule, wie Querflöten, Klarinetten, Saxofone, Posaunen, Tuben und andere Instrumente klingen.

Relativ neu ist die Kooperation zwischen der Musikschule Steinfurt unter dem Dach des Kulturforums und der Stadtkapelle Horstmar. Beide luden am Samstag zu einem Info-Tag ins Lernzentrum der Burgmannstadt ein.

Die Stadtkapelle gab mehrere Klangeindrücke, denen vor allem Kinder und Jugendliche lauschten, die Interesse an Blasmusik haben. In verschiedenen Klassenzimmern zeigten Dozenten der Musikschule, wie Querflöten, Klarinetten, Saxofone, Posaunen, Tuben und andere Instrumente klingen. Selbst ausprobieren ging auf Grund der Corona-Situation nicht, doch „Reinschnuppern“ in die Welt der Blasmusik war auch passiv möglich.

350 Briefe

„Wir haben im Vorfeld rund 350 Briefe an allgemeinbildende Schulen in Horstmar, Leer und Steinfurt verschickt“, sagte Stadtkapellen-Geschäftsführer Stephan Baackmann. „Wir hoffen, Nachwuchs für die Kapelle zu finden, ebenso wie die Musikschule neue Schüler begrüßen möchte.“ Selbstverständlich sollen Mädchen und Jungen vor allem Spaß am Musizieren bekommen.

„Der Kooperationsgedanke ist aus der Frage geboren, wie sich musikalischer Nachwuchs generieren lässt“, erläutert Antonio di Martino, Abteilungsleiter der Musikschule. Durch den Offenen Ganztag und Nachmittagsunterricht wird es immer schwieriger, junge Menschen für nachmittägliche Aktivitäten zu gewinnen.

Keine Zeit

Es fehlt einfach die Zeit. „Wir sind eine relativ kleine Musikschule“, sagt di Martino, „und haben zwar ein Sinfonieorchester mit Streichern, jedoch kein Blasorchester.“ Umso günstiger sei es, dass Schülerinnen und Schüler der Musikschule die Möglichkeit haben, zum Beispiel in der Stadtkapelle Horstmar mitzuspielen. Umgekehrt biete sich Kapellenmitgliedern an, in der Musikschule Unterricht nehmen.

Das Alter, ab dem Kinder der Stadtkapelle beitreten können, hängt von vielen Faktoren ab.

Milchzähne

„Um beispielsweise Trompete, Klarinette oder Saxofon spielen zu können ist es nötig, dass die Milchzähne bereits verschwunden und die neuen Vorderzähne schon ausgebildet sind“, erklärte di Martino. Bei manchen Instrumenten habe es auch etwas mit der Größe der Hände und der Statur des Kindes zu tun.

Das durch den Verkauf von Getränken und Bratwürsten eingenommene Geld wird dem Verein „Aktion Kleiner Prinz, internationale Hilfe für Kinder in Not“ gespendet.