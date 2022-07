Bunte Vielfalt im Hühnerstall

Horstmar

Der Hühnerstall ist bunt gemischt: Andalusier, Brabanter, Indischer Kämpfer, New Hampshiere, Kraienkopp, Elsässer und andere leben dort heute – zumindest in einem Kinder-Theaterstück des Puppentheater „Hille Puppille, das am 2. August nach Horstmar kommt. Für das Stück, in dem um Vielfalt und Toleranz geht, gibt es noch Karten.