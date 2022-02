„Das Ehrenamt ist unverzichtbar. Die Verantwortlichen müssen gefördert und unterstützt werden und dürfen nicht immer wieder durch neue Vorschriften in ihrer Arbeit eingeengt werden.“ Das war, kurz gefasst, das Ergebnis einer Besprechung, zu der sich die Landtagsabgeordnete Christina Schulze Föcking (CDU), Bürgermeister Robert Wenking und die Direktorin des Kulturforums Steinfurt, Dr. Barbara Herrmann, im historischen Rathaus in Horstmar trafen. Dazu eingeladen waren auch Georg Becks und Paul Jungfermann vom Heimatverein Horstmar und Heinrich Wenning vom Mühlen- und Heimatverein Leer.

Gerade in den Heimatvereinen werde viel ehrenamtliche Arbeit geleistet, war sich die Runde einig. Und wie in allen anderen Vereinen gelte es, junge Leute für die Vorstandsarbeit zu gewinnen.

Zum Thema „Ehrenamt“ hatte es zuvor auf Einladung der CDU-Landtagsabgeordneten in einem virtuellen Zusammentreffen mit dem Staatssekretär im Heimatministerium, Dr. Jan Heinisch, einen Austausch gegeben. In dem Gespräch ging es um die Möglichkeiten, die vielen Ehrenamtlichen, insbesondere aber die Heimatvereine vor Ort zu unterstützen.

„Wir haben festgestellt, dass es einen großen Bedarf an Weiterbildung im Ehrenamt gibt,“ so Barbara Herrmann. Viele Engagierte wünschten sich Orientierung und Unterstützung. Gerade Fragen des Vereinsrechts, der Organisation und Koordination seien für sie eine Hürde, wenn es darum gehe, in führender Position Verantwortung zu übernehmen. „Das ist der Punkt, an dem wir ansetzen wollen“, bot Herrmann die Unterstützung des Kulturforums an. Bürgermeister Wenking versprach eine finanzielle Unterstützung seitens der Stadt bei der Fortbildung im Ehrenamt an.

„Es freut mich, dass sich die Stadt Horstmar und das Kulturforum Steinfurt mit diesem wichtigen Thema beschäftigen“, so Schulze Föcking. Die Heimatförderung des Landes könne insbesondere bei besonderen Projekten unkompliziert bei der Umsetzung weiterhelfen, so die Politikerin weiter. Die Heimatförderung sei vielseitig aufgestellt, vom Heimatkoffer über die Heimatakademie des Ministeriums bis hin zu vielfältigen Fördermöglichkeiten.

Eins war der Landtagsabgeordneten besonders wichtig: „Scheuen Sie sich nicht, sich bei mir zu melden. Ich habe immer ein offenes Ohr für die Ehrenamtler vor Ort.“ Die Christdemokratin hatte für die Vertreter der Heimatvereine auch gleich eine Heimatbox mitgebracht. „Entdecke, was Dich umgibt, 100 Möglichkeiten der Spurensuche“, heißt es auf dem Deckel. Die Themenkarten in dieser Box bieten konkrete Hintergrundinformationen und konkrete Anleitungen für Aktivitäten rund um das Thema Heimat im Verein und sind für die Nachwuchsarbeit gedacht.