Das war 2021 in der Stadt Horstmar

Corona bestimmt nach wie vor die Lage in Horstmar. So finden die Sitzungen nur Kurz im Rathaus statt, bevor die Politiker wieder ins Lernzentrum umziehen müssen. Der Besuch von Regierungspräsidentin Dorothee Feller gehört zu den schönen Ereignissen.

Die Freigabe des Zubringers zum Koppelfeld, der Besuch der Regierungspräsidentin Dorothee Feller, die Zusammenarbeit der Stadt mit der Caritas in Sachen Corona-Schnellteststelle im St.-Gertrudis-Haus sowie die Ehrung der beiden verdienten Bürger Josef Rodine und Hubertus Brunstering durch Bürgermeister Robert Wenking gehören zu den erfreulichen Begebenheiten in 2021.

Mit einer Einwohnerzahl von aktuell 7140 Bürgerinnen und Bürgern befindet sich die Stadt in 2021 auf einem neuen Höchststand. Wie Bürgermeister Robert Wenking betont, sichert dieses „angemessene“ Bevölkerungswachstum den Bestand an Grundversorgung mit Lebensmittelmärkten, Drogerie und Dorfladen sowie die gute hausärztliche Versorgung mit drei Praxen. Diese leisten während der Pandemiezeit Außergewöhnliches zum Wohl aller. Das gilt auch für die Fachkräfte in der Seniorenpflege, die sich unter besonders schwierigen Bedingungen bis an den Rand ihrer Kräfte einsetzen.

Das Jahr 2021 in Horstmar Am 3. Januar stirbt Thomas Selker im Alter von nur 58 Jahren. Sein plötzlicher Tod reißt eine große Lücke in das Dorfleben von Leer. So verliert der Löschzug Leer seinen Leiter und der Sportverein Westfalia Leer seinen Vorsitzenden. Foto: nn Ab dem 15. März können sich alle Horstmarer Bürgerinnen und Bürger im St-Gertrudis-Haus auf Corona testen lassen. Foto: abi Am Abend des 7. Aprils verunglückt ein Traktorgespann nahe der Friedenskapelle in der Alst. In einer Kurve kippt der Gülleanhänger um und prallt gegen ein Carport. Die geladene Gülle läuft aus und ergießt sich über zwei Grundstücke. Foto: nn Ende Mai besucht Regierungspräsidenten Dorothee Feller die Stadt Horstmar, um sich ein BIld von der aktuellen Lage zu machen. Dabei trägt sich die Besucherin ins Goldne Buch der Stadt ein. Foto: nn Nach monatelanger Arbeit ist die Neugestaltung des Kirchplatzes vollzogen. Wegen Corona ist die offizeille Einweihung erst im Mai 2022 im Rahmen eines Stadtfestes geplant. Foto: fn Anfang Oktober dankt Bürgermeister Robert Wenking (r.) zwei verdienten Bürgern von Laer. So würdigt er den Einsatz von Josef Rodine (Mitte) für die offene Kinder- und Jugendarbeit in Leer und seinen Einsatz für die „JuLe“. Hubertus Brunstering dankt er für seinen langjährigen Einsatz als Geschäftsführer von „HorstmarErleben“. Foto: nn Mitte November wird die neue Anbindung der Straße „Im Koppelfeld“ an die Koppelstraße (L580) freigegeben. Dass die zweite Zu- und Ausfahrt kein Luxus ist, betont Bürgermeister Robert Wenking. Foto: nn Während der Dezember-Sitzung verabschiedet der Stadtrat den Haushalt. Wegen der Zuspitzung der Corona-Lage muss die Sitzung wieder im Lernzentrum stattfinden. Foto: fn

Neben der Pandemie gibt es aber auch erfreuliche Ereignisse, wie beispielsweise die Freigabe des Zubringers zum Koppelfeld, die eine erhebliche Entlastung bringen soll. Oder der Besuch von Regierungspräsidenten Dorothee Feller, die sich im Sommer ein Bild von der Entwicklung der Burgmannstadt macht.

Verdiente Bürger zeichnet Bürgermeister Robert Wenking während einer Sondersitzung des Rates aus. Dabei dankt der Verwaltungschef Josef Rodine für seinen Einsatz für die Kinder- und Jugendarbeit im Ortsteil Leer und seine Bemühungen um den dortigen Jugendtreff „Jule“, den Rodine mitbegründet und den dazugehörenden Förderverein jahrelang geleitet hat. Viel Lob gibt es auch für den früheren Geschäftsführer des Stadtmarketingvereins, Hubertus Brunstering. Seine Nachfolge tritt im April 2021 Yvonne Reher aus Billerbeck an.

Einen großen Verlust erlebt das Dorf Leer, als im Januar Thomas Selker plötzlich im Alter von nur 58 Jahren stirbt. Damit verliert der Löschzug Leer der Freiwilligen Feuerwehr Horstmar seinen Chef und der Sportverein Westfalia Leer seinen langjährigen Vorsitzenden.