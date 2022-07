Das Wasser sprudelt nun

Gruppe UMI schließt Brunnenprojekt in Nigeria ab

Horstmar

Acht Jahre ist es her, da begann in Horstmar das Projekt „UMI – Quelle der Freude“. Über Spenden sollte ein Brunnen in Nigeria finanziert werden. Nun wurde der Brunnen feierlich eingeweiht – das Projekt war erfolgreich. Auf dem Weg dorthin gab es jedoch einige Herausforderungen.

Von Franz Neugebauer