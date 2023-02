Der wandelnde Horstmar-Experte

Kaum jemand kennt Horstmar so gut wie Heinz Herdt. Knapp 15 Jahre lang hat er dieses Wissen auch bei Stadtführungen weitergegeben. Jetzt hört er auf, nennt seine Gründe und erzählt noch ein Mal einige Anekdoten, für die er auch bei seinen Führungen so geschätzt wurde.

Fragt man Heinz Herdt nach Horstmars Geschichte, verfällt er schnell in einen Monolog – der allerdings so spannend ist, dass man gar nicht bemerkt, wie die Zeit vergeht. Es ist nicht gewagt zu behaupten, dass niemand oder nur wenige Horstmar so gut kennen wie Heinz Herdt. Seit 2008 war der Autor zweier Bücher über Horstmars Geschichte Stadtführer in der Burgmannstadt.