Die Heilige Familie in der Blechdose

Ehepaar Schütte und die Antoniusbrüder laden zum Krippenweg an den Schöppinger Berg ein

Horstmar

Die Heilige Familie gibt es in 80 Variationen am Antoniuspättken am Schöppinger Berg zu sehen. Dort haben Euphemia und Heinz Schütte von der Antoniusbruderschaft zum dritten Mal einen Krippenweg mithilfe einiger Mitstreiter aufgebaut, der zum Besuch einlädt.