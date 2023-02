Die letzten Tage des Edeka

20 Jahre war Edeka Steiner in Horstmar. Am morgigen Samstag wird der Lebensmittelladen geschlossen. Was mit der Immobilie geschieht, steht noch nicht fest.

Zwei Tage – so lange kann bei Edeka Steiner an der Fürstenwiese noch eingekauft werden. Am Samstag (11. Februar) schließt der Lebensmittelhändler seinen Standort in Horstmar – nach fast genau 20 Jahren. „Uns fällt das nach so vielen Jahren sehr schwer“, sagt Inhaber Martin Steiner. 2003 hatte er seine erste Filiale in Horstmar eröffnet, kurz danach in Leer. Dort wurde der Edeka-Markt 2012 schon wieder geschlossen.