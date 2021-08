Ein glückliches Wiedersehen nach langer Durststrecke

Horstmar

Tolle Stimmung herrscht beim Familientag der Bruderschaft St. Katharina. Dieser lockte zahlreiche Besucher an, die es genossen, sich endlich einmal wieder in einer größeren Runde begegnen und so die lange coronabedingte Durststrecke unterbrechen zu können.Besonders für die Unterhaltung der Kinder hatten die Gategeber gesorgt.

nix