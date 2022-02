Einweihung verzögert sich weiter

Wann die Um- und Erweiterungsarbeiten am Feuerwehrgerätehaus in Leer abgeschlossen werden können, ist zurzeit noch offen. So ist es im Bauablauf immer wieder zur Verzögerungen gekommen. Im Juli 2020 war mit der Maßnahme begonnen worden. In der jüngsten Bauausschuss-Sitzung gab es Informationen seitens der Stadt zum Fortgang der Arbeiten, die sich im vorgesehenen Kostenrahmen bewegen.

Wann das Feuerwehrgerätehaus mit der renovierten Dorfstraße In Leer eingeweiht werden kann, steht momentan noch in den Sternen.

Die Um- und Erweiterungsbauten am Feuerwehrgerätehaus in Leer sind immer noch nicht abgeschlossen. Der städtische Mitarbeiter Jochen Töns antwortet lächelnd auf die Frage, ob man denn bis zum 8. April, wenn die renovierte Dorfstraße eingeweiht werde, fertig sei: „Es steht alles noch in den Sternen.“

Es lohnt sich ein Blick in den immer wieder verzögerten Bauablauf zu werfen. Im Oktober 2020 wurde mit den Probebohrungen für die Erstellung der Fundamente im neu errichteten Gebäudeteil begonnen. Der eigentliche Baubeginn war im Juli 2020.

Ursprünglich war mit dem Abschluss der Bauarbeiten nach einem Jahr gerechnet worden. Dann kam es immer wieder zu Verzögerungen im Bauablauf. Gründe dafür lagen an überteuerten Angeboten seitens der Unternehmer beziehungsweise dem fehlenden Interesse der Unternehmer überhaupt. So musste eine öffentliche Ausschreibung aufgehoben werden, es erfolgte eine beschränkte Ausschreibung. Weitere Gründe waren auch Materialmangel und Beschränkungen durch die Corona-Pandemie. Auch der viele Schnee im Februar vergangenen Jahres führte zu einer Verzögerung. Die Nachbarn des Areals konnten immer wieder beobachten, dass sich wochenweise gar nichts auf der Baustelle tat. Einschränkungen musste während dieser Zeit die Feuerwehr hinnehmen. So wurden immer wieder Fahrzeuge ausgelagert. „Der Brandschutz war aber zu keiner Zeit gefährdet,“ betont der Leerer Löschzugführer Sebastian Robers. Er verweist auf die Eigenleistung der Feuerwehrkameraden etwa beim Erstellen einer Staubschutzwand, dem Abdecken der Dachpfannen auf dem alten Teil des Feuerwehrgerätehauses und Fliesenabbrüche. Beinahe jeden Tag sei ein Feuerwehrkamerad vor Ort gewesen. Die städtische Mitarbeiterin Ramona Straßenburg informierte jetzt in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bauen, Stadtentwicklung, Klima und Mobilität über den derzeitigen Fortgang der Arbeiten. Die Rohbauarbeiten am letzten Bauabschnitt mit dem vierten Fahrzeugstellplatz, dem Funkraum sowie für einen Teil der WC-Anlagen seien abgeschlossen worden. Die primäre Erdwärmepumpe und die sekundäre Gasheizung konnten in Betrieb genommen werden. Der Putz im letzten Bauabschnitt sei aufgetragen worden. Die Rohre für die Fußbodenheizung im Anbau seien verlegt worden, jetzt werde der Estrich eingebaut. Derzeit erfolge die Fein­installation der Elektroarbeiten. Die Zaunanlage zwischen dem Feuerwehrgerätehaus und dem Schulplatz der Astrid-Lindgren Schule, die dem Schutz der Kinder diene, sei aufgestellt worden. Bei all dem Ärger, den es bei allen Beteiligten aufgrund der Bauverzögerung gab, hat Jochen Töns eine erfreuliche Nachricht: „Kostenerhöhungen gab es nur bei der Dämmung, aber wir sind im Kostenrahmen.“