Gelungene Premiere

Der Adventsmarkt, gemeinsam organisiert vom Stadtmarketingverein „HorstmarErleben“ und der Bruderschaft St. Katharina, ist schon seit vielen Jahren ein beliebter vorweihnachtlicher Treffpunkt für die Bürgerinnen und Bürger der Burgmannstadt. Doch dieses Mal gab es eine gravierende Neuerung: Erstmals fand der Adventsmarkt nicht im und am Borchorster Hof, sondern auf dem Kirchplatz St. Gertrudis und im Alten Rathaus statt. Der Umzug wurde erforderlich, weil das Gelände am Borchorster Hof wegen anstehender Sanierungsarbeiten nicht zur Verfügung steht. Die Bevölkerung ließ sich aber von der Umstellung nicht irritieren und strömte am zweiten Adventswochenende in Scharen auf den Markt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet