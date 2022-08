Hinfallen und wieder aufstehen

30 Kinder im Alter von acht bis 16 Jahren haben am zweitägigen Skateboard-Workshop auf dem Schulhof im Horstmarer Ortsteil Leer teilgenommen. Dieser fand unter Federführung echter Profis von der Initiative skate-aid aus Münster statt. Gesponsert wurde die Aktion von der Westenergie AG. Am Ende bekamen die teilnehmenden Mädchen und Jungen ein Skateboard geschenkt.

Rollende Räder, tolle Tricks, hinfallen, aufstehen und es wieder versuchen, das machte die beiden Skateboard-Workshop Tage auf dem Schulhof in Horstmar-Leer aus. In Kooperation mit der Stadt Horstmar, dem Energieunternehmen Westenergie und der Initiative skate-aid aus Münster fand dieser unter Federführung von echten Profis statt.

Bürgermeister

Bürgermeister Robert Wenking sowie Norbert Lüssem, Kommunalmanager bei Westenergie, begleiteten den Start der Veranstaltung. Bevor es auf die Bretter ging, baute jeder Teilnehmende unter fachmännischer Anleitung das eigene Skateboard zusammen und wagte dann unter Anleitung erste Fahrversuche auf den rollenden Brettern. „Das ist eine super Aktion und wir freuen uns, dass Westenergie und skate-aid den Workshop auch in diesem Jahr in Horstmar anbieten. Es ist klasse zu beobachten, wie schnell die Kids Fortschritte machen und mit welcher Leidenschaft sie dabei sind“, freute sich Wenking.

Bereits seit 2016 organisieren das Energieunternehmen und die Initiative gemeinsam die Workshops. „Wir freuen uns, dass wir den Skateboardworkshop in Horstmar anbieten können. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben hier im vergangenen Jahr ihre Leidenschaft fürs Skateboarden entdeckt“, sagte Norbert Lüssem, Kommunalmanager bei Westenergie. So kommt es auch, dass jedes Jahr mehr Kommunen teilnehmen.

Skate-Pionier

Westenergie und die Initiative skate-aid bieten in den Sommer- und Herbstferien zum siebten Mal gemeinsame Skateboardworkshops an. Gedacht ist das Programm für bis zu 40 Kindern und Jugendlichen zwischen acht und 16 Jahren. Im Horstmarer Ortsteil Leer haben 30 Kinder und Jugendliche teilgenommen.

In den zweitägigen Workshops lernt der Nachwuchs sie technische Grundlagen des Skateboardfahrens, wie zum Beispiel Fußstellung, Lenken, Beschleunigen und Bremsen, aber auch fachliche Basics: Welche Boardgröße ist für wen geeignet? Welche Auswirkungen haben weiche Rollen auf die Geschwindigkeit? Welchen Unterschied macht es, wenn das Board harte oder weiche Lenkgummis hat?

Ein Team um den Skateboard-Pionier und skate-aid Gründer Titus Dittmann leitet die Workshops. Sein pädagogischer Ansatz: Skaten eignet sich sowohl für die sportliche Entwicklung als auch für die Persönlichkeitsbildung. Titus Dittmann betont: „Skateboarden verbindet. Es führt die verschiedensten Menschen zusammen. Gleichzeitig schafft es Freiräume und ermöglicht so Kindern und Jugendlichen, sich auszuleben. Gerade in ihrer Orientierungsphase ist das sehr wichtig für die Entwicklung. Die Tricks und Fertigkeiten, die die jungen Menschen während des Workshops erlernen, unterstützen sie also in ihrer Persönlichkeitsbildung.“

Bremsen

Die Teilnahme an den Workshops ist grundsätzlich kostenlos. Die zehn Euro, die die Kinder für die Aktion bezahlt haben, werden anschließend von der Stadt Horstmar an die Skate-aid gespendet.

Westenergie stellt Schutzkleidung wie Helme und Schoner sowie die Boards, mit denen die Teilnehmenden cruisen. Zum krönenden Abschluss des Workshops dürfen die Kinder und Jugendlichen ihre Boards behalten und mit nach Hause nehmen.