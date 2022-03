In einem Konvoi an die Grenze

Mit Beginn des Krieges in der Ukraine war für Stefan Kappelhoff und Andreas Peter klar, dass sie helfen wollen. „Aber ein Krieg ist etwas anderes als eine Flutkatastrophe. Mit Wasser und Schlamm kennen wir uns aus, mit Krieg zum Glück nicht“, erklären die beiden Männer aus Leer, die als Helfer bereits umfassende Erfahrungen gesammelt haben und für die nichts tun, keine Lösung war. Wie sie berichten, erreichte sie der Anruf eines Jagdfreundes. Dieser und sein Kollege betreiben Landwirtschaft in der Ukraine und auf Rügen. Sie hatten im Vorfeld einen Spendenaufruf gestartet und die Güter auf der Hofstelle auf Rügen zwischengelagert. Es kam deutlich mehr zusammen, als erhofft und war mit dem einen, vorhandenen Containerfahrzeug nicht zu bewältigen.

Also machten die beiden Leerer sich auf den Weg. Sie packten ein, was der Jagdfreund und seine Familie bereits gesammelt hatten. Auf Rügen angekommen, ging es direkt ans Verladen. Am Ende des Tages waren es drei 40-Tonner-Lkw mit Anhänger, 28 Geländewagen und Bulli mit Anhänger und der Lastkraftwagen, 18-Tonnen Tieflader aus Leer.

Nach kurzer Pause startete der Konvoi in den frühen Morgenstunden Richtung Polen. „Dank der guten und umsichtigen Organisation durch das Rote Kreuz und der Bundespolizei hatten die Helfer an der Grenze und an sämtlichen Mautstellen freies Geleit“, heißt es im Bericht des Leerer Duos. Nach etwa 19 Stunden Fahrt erreichte man die ukrainische Grenze. Die notdürftigen Schlafplätze, bestehend aus Isomatte und Decke, waren den Männer mehr als willkommen. Als am nächsten Morgen die ukrainischen Sattelschlepper ankamen, ging es ans Umladen. Es brauchte tatsächlich viele helfende Hände zum Verladen. Alleine der Lkw aus Leer war mit einem Geländewagen, Notstromaggregaten, rund 600 Feuerlöschern, Feuerwehruniformen, Helmen, Stiefel, Spreizern, 4000 Flaschen Wasser, zwei Tonnen Konserven und 500 Stück Kochmett der Firma Burghard Kemper aus Laer, die er extra ukrainisch beschriften ließ, beladen.

In der darauffolgenden Nacht fuhren die ukrainischen Lkw auf verschiedenen Routen zurück in die Kriegs- und Krisengebiete. Einer musste umkehren, da er unter Beschuss genommen wurde. Er versuchte es später erneut. Viele der Helfer nahmen insgesamt 27 Kinder und Mütter als registrierte Flüchtlinge mit nach Rügen. „Selbstverständlich nach vorheriger Absprache zwischen Hilfsorganisation und den entsprechenden Städten und Gemeinden“, betonen Kappelhoff und Peter. Nach einer sehr anstrengenden Woche, mit vielen Eindrücken und Emotionen, raten sie jedem, der helfen möchte, das über organisierte Vereine, wie beispielsweise das Rote Kreuz oder die Caritas, zu tun.