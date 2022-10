Rappelvoll war das Zelt am Kalvarienberg, als das Blasorchester aus Metelen mit 30 Musikern unter der Leitung von Dirk Brünenburg auf der Bühne „Ein Prosit der Gemütlichkeit“ intonierte. Alle stimmten mit ein, denn es war Freibier, das von zahlreichen Spendern gesponsert, sogar ein Faß Bier des Bundestagsabgeordneten Jens Spahn war dabei, ausgeschenkt worden ist. Der Duft von Schweinshaxen, Rouladen, Püree und Sauerkraut machte Appetit, sich zu stärken. „Hast Du schon geübt“, wollte Frank Lölver Ludger Hummert wissen, als der stellvertretende Bürgermeister zum Fassbieranstich antrat. Vorsichtshalber hatte Ralf Arning ihm eine Schürze zur Verfügung gestellt. Hummert, auch als Bürgermeister von Leer bekannt, brauchte sieben Schläge, bis das Gerstengebräu aus dem Fass sprudelte. Er hatte dabei so kräftig das Handwerkszeug geschwungen, dass sich sogar der Stil vom Hammer löste. „O‘ zapft is!“, rief er in die Runde und intonierte nocheinmal das Lied, das zum Ohrwurm an diesem Abend werden sollte: „In Leer, da steht ein Hofbräuzelt. Oans, zwoa, gsuffa“. Er wünschte allen drei Tage Wiesengaudi im „Freistaat Leer“.

Auf dem Oktoberfest in München könne es nicht schöner sein, befanden Christian Löbbering und Frank Lölver. Als Vertreter der Ostendorfer und der Dörfer Schützen hatten sie das Oktoberfest zusammen mit ihren Mitgliedern organisiert. „Wir feiern es bereits seit dem Jahr 1992“, erinnerte sich Ludger Hummert, der damals mit Johannes Telgmann, Ferdi Thiemann, Engelbert Meis, Andreas Loos , Benedikt Hinkers, Bernhard Gerdes und Peter Bödding das Fest aus der Taufe gehoben hatte. Sein Dank galt sowohl Theo Kajüter, der jeweils sein Grundstück am Kalvarienberg für das Festzelt zur Verfügung als auch den Nachbarn, die für den Trubel Verständnis aufbringen müssen.

Im Verlauf des Abends war für Abwechslung gesorgt. Unter anderem wurden beim Holzsägen die Kräfte gemessen. Das Sägen mit einer langen Blattsäge erforderte schon Rhythmus und Kraft. Da kam selbst Prädikant Alexander Becker, der sich zuvor mit einer Schweinshaxe gestärkt hatte, an seine körperlichen Grenzen. Er versuchte zusammen mit Theo Kajüter das Team der Politik mit Ludger Hummert und Andreas Schulte zu schlagen. Der Wettkampf ist am Ende unentschieden ausgegangen.

Umfangreich war das Repertoire der Abteilung Egerländer Blasmusik der Metelener Blaskapelle. Nach bayerischer Musi, wobei natürlich der Schuhplattler nicht fehlen durfte, haben sie moderne Schlager gespielt – bis in die frühen Morgenstunden.