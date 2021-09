Jeder Stich mit der Nadel zählt

Impfaktion am Freitag auf dem Parkplatz am K+K-Markt

Horstmar

In vielen Kommunen haben bereits spontane Impfaktionen in, an oder auf unüblichen Standorten stattgefunden. Auch die Burgmannstadt veranstaltet auf Initiative der Hausärztinnen und Hausärzte ein derartiges Projekt am kommenden Freitag (17. September) auf dem Parkplatz des K+K-Marktes an der Warnsvelder Allee.

Von Franz Neugebauer