Kläger befürchten eine Gesundheitsgefährdung

Für fast 30 000 Masthühner will in Horstmar ein landwirtschaftlicher Betrieb in der Nähe vom Ostendorfer Damm und der Landstraße L 580 einen Stall bauen zuzüglich dreier Futtersilos. Der Kreis Steinfurt hat das Projekt genehmigt. Nachbarn klagen zurzeit aber gerichtlich gegen die Genehmigung – vor allem wegen befürchteter Schadstoff- und Geruchsbelästigung sowie Umweltbelastungen.Am Verwaltungsgericht Münster trafen Ende der Woche beide Parteien zur mündlichen Verhandlung aufeinander:

Für fast 30 000 Masthühner will in Horstmar ein landwirtschaftlicher Betrieb in der Nähe vom Ostendorfer Damm und der Landstraße L 580 einen Stall bauen zuzüglich dreier Futtersilos. Der Kreis Steinfurt hat das Projekt genehmigt. Nachbarn klagen zurzeit aber gerichtlich gegen die Genehmigung – vor allem wegen befürchteter Schadstoff- und Geruchsbelästigung sowie Umweltbelastungen.

Am Verwaltungsgericht Münster trafen Ende der Woche beide Parteien zur mündlichen Verhandlung aufeinander: auf der einen Seite Vertreter des Bauamtes des Kreises als Beklagte sowie für den landwirtschaftlichen Betrieb dessen Anwalt als Beigeladener – auf der anderen Seite die klagenden Eheleute samt Rechtsbeistand. Das Paar lebt mit Kindern und Eltern auf einem früheren Bauernhof 200 bis 250 Meter vom geplanten Bauort des Maststalls entfernt.

Vor allem Bioaerosole – also Teilchen wie Pilze, Sporen und Bakterien, die durch die Mast entstehen können und über die Luft verbreitet werden – seien eine gesundheitliche Gefahr für umliegende Bewohner, argumentieren die Nachbarn.

Das Bauamt, das die Genehmigung erteilt hat, sieht das anders und betonte, dass eine Rücksichtnahme durch einen sogenannten Drittschutz für die Nachbarn rechtlich nicht gegeben sei. Der würde nämlich bedeuten, dass diese rechtlich geschützt würden, auch wenn eine tatsächliche Belastung nicht unbedingt vorliegt. Durch die Bioaerosole läge zudem „keine unzumutbare Belastung“ der Nachbarn vor, hieß es.

Ein weiterer Kritikpunkt der Kläger ist, dass der Betrieb zwar ein Ingenieursgutachten auch zur Geruchsbelastung der Umgebung veranlasst habe. Die Ergebnisse würden aber nicht nach aktuellen, sondern veralteten Vorschriften zur Reinhaltung der Luft bewertet und seien inhaltlich „nicht nachvollziehbar“ sagte der Anwalt der Familie. Sie gäben keinen Aufschluss. Dem hielt der Anwalt des Betriebes entgegen, dass die Familie selbst auf einer „ehemaligen Hofstelle“ wohne, deshalb Geruchsbelastungen kenne und gewissermaßen gewohnt sei. Die veranschlagten Werte lägen überdies deutlich unter der erlaubten Grenze.

Die Familie hatte den ehemaligen Hof 2011 umgebaut, unter anderem zu einem Zwei-Familienhaus. Zu dem landwirtschaftlichen Betrieb wiederum gehörten bereits Nutztiere. Die Haltung will der Bauer aber zugunsten der Anlage für 29 900 Plätze für Masthähnchen aufgeben.

Weitere Argumente sprechen laut der Kläger-Familie dafür, dass die Baugenehmigung vom Kreis aufgehoben wird: In einem Wäldchen in der Nähe beider Höfe lebten zahlreiche Tiere wie „Bussard, Milan, Reh und Fledermaus“, hieß es. Auch sie müssten geschützt werden. Im Gutachten seien lediglich „kurz nach der Frostperiode“ einige „Allerweltsvögel“ genannt worden, so der Anwalt. Des Weiteren befürchten die klagenden Eltern, dass deren schulpflichtige Kinder auf dem Weg zur Bushaltestelle an der L 580 Gefahren durch Lkw ausgesetzt wären, die vom und zum Betrieb fahren. „Man weiß gar nicht, wie viele das sein werden“, so der Anwalt.

Das Gericht trifft seine Entscheidung innerhalb von zwei Wochen.