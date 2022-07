„Kleine Helden“ auf Zack

Weil es vor vielen Jahren eingeschlafen ist, soll das Jugendrotkreuz in Horstmar neu gegründet werden. Im Rahmen von Ferienaktionen werben die Initiatoren um Aileen Voßenberg, Lukas Rahe und Norbert Höing dafür. Am Donnerstag luden zum ersten Mal Kinder zur Ersten Hilfe ein.

Die Kinder hören eifrig zu, was Erste Hilfe bedeutet, auch wenn sie schon ziemlich viel wissen.

Die zehn Kinder sind gespannt, was an diesem Vormittag auf sie zukommt. Ihre Eltern haben die Sechs- bis Zehnjährigen zu einem Workshop in Erster Hilfe angemeldet. Der wird im Rahmen des städtischen Ferienprogramms angeboten. Die Initiative geht vom Jugendrotkreuz (JRK) Horstmar aus. Dieses soll, nachdem es vor einigen Jahren eingeschlafen ist, vor Ort neu gegründet werden. Die Initiatoren hoffen mit ihrer Premieren-Veranstaltung das Interesse des Nachwuchses zu wecken.