Königstraße: Bleibt es bei der Sperrung?

Bleibt es bei der Sperrung der Königstraße zwischen dem Historischem Rathaus und der Stadtverwaltung in Horstmar oder wird diese aufgehoben? Diese Frage stellt sich während der Ratssitzung am Donnerstag. Dann müssen die Ratsmitglieder über einen Einwohnerantrag entscheiden, in dem Bürger die Wiedereröffnung der Straße fordern. Die Verwaltung schlägt in einer ausführlichen Sachdarstellung zum Thema vor, den Antrag abzulehnen.

Um den Einwohnerantrag zur Wiedereröffnung der Königstraße für den Straßenverkehr geht es während der Ratssitzung am heutigen Donnerstagabend (3. März). Nach Abschluss der Umbauarbeiten am Kirchplatz einschließlich des Parkplatzes am Verwaltungsgebäude war diese vom Rathaus bis zur Stadtverwaltung für den Pkw-Verkehr gesperrt worden, damit im Sommer im Rahmen einer Außengastronomie Tische und Stühle auf die Straße gerückt werden können. Betroffene Einwohner hatten danach bereits schriftlich eingefordert, die Schließung in eine Teilschließung am Wochenende von April bis Oktober umzuwandeln (wir berichteten).

Am 22. Dezember 2021 hat die Initiative um Martin Kestermann und Benedikt Sunke erneut einen Vorstoß in dieser Sache gestartet und Bürgermeister Robert Wenking eine Liste mit 660 Unterschriften vorgelegt, die fordern, dass die Pöller in der Königstraße wieder entfernt werden. „Der größte Parkplatz im Stadtzentrum muss über die Hauptdurchfahrtsstraße (Münsterstraße/Schöppinger Straße) erreichbar sein“, meinen die Gegner der Sperrung. Wie sie weiter betonen, ist die Königstraße, die einzige Straße im Stadtgebiet, die den Begegnungsverkehr aufnehmen und damit den Verkehr auf den engen Nebenstraßen entlasten kann. Diese seien wegen der Teilsperrung chronisch überlastet, was eine erhöhte Unfallgefahr darstelle.

Zudem mahnen die Antragsteller an, dass der Weg zur Post, zum Rathaus und zum Ärztehaus für die Bürger erschwert ist. Auf dem Kirchplatz wäre ein freies Grundstück, das den Anliegern für den Bau einer Eisdiele geeignet erscheint. Das sieht die Stadtverwaltung, die eine umfangreiche Sachdarstellung für die Ratssitzung erstellt hat, allerdings anders. In ihrer Vorlage schlägt sie den Ratsmitgliedern vor, die Wiedereröffnung der Königstraße für den Straßenverkehr abzulehnen.

Es sei sicherlich richtig, dass die „Kappenberger Straße“ sehr schmal und schlecht zu befahren sei, aber die Situation habe sich durch die Königstraße nicht negativ verändert. Sie übe wie bisher kaum Funktion für den Durchgangsverkehr aus, und wenn in einem weit untergeordneten Bereich. Der Zu- und Abfluss auf der Königstraße erfolge nun vermehrt über die Überwasserstraße sowie über die Stadtstiege, lauten die Argumente der Stadtverwaltung. Eine Absage erteilt sie auch der im Einwohnerantrag angeregten Standortalternative für die Außengastronomie. Mangels Beschattung und ständiger Zugwindbelastung komme der Kirchplatz nur sehr eingeschränkt für eine Draußen-Bewirtung in Betracht. Auf der Königstraße hingegen falle die Sonne (Südseite) direkt ein. Die Stadt betont noch einmal, dass es sowohl für eine Eisdiele sowie für ein Café/Bistro von besonderer Bedeutung sei, Tische und Stühle auf die Straße stellen zu dürfen, um eine funktionierende, existenziell notwendige Außengastronomie zu ermöglichen.

Bleibt abzuwarten, ob die Ratsmitglieder dem Beschlussvorschlag der Verwaltung heute Abend folgen werden.