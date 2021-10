Horstmar

Lagerräume im XXL-Format bietet Unternehmer Ulrich Wolters an, der sich im Gewerbegebiet „Wirlocksbach“ in Horstmar niedergelassen hat. Dort baut der Geschäftsmann, der eigentlich aus der Holzbau-Branche stammt, zurzeit einen Lager- und Garagenpark mit 32 Großraum-Lagerplätzen. Gut zwei Drittel der Lagerräume seien bereits vermietet, so der Eigentümer.

