Lichtermeer auf dem Kirchplatz

Horstmar/Horstmar-Leer

insgesamt 500 gebackene Martinsgänse wurden während der Martinsumzüge in Leer und Horstmar verteilt. In Form eines Sternmarsches versammelten sich erstmals die Familien in der Burgmannstadt. Anlässlich der Teilnahme am Aktionstag „Eine Million Sterne – in unseren Herzen soll es niemals dunkel werden“ leuchteten 500 Kerzen in Form des Caritas-Flammenkreuzes auf dem Kirchplatz von St. Gertrudis.