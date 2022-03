Maßnahmen zum klimaneutralen Wohnen

Die fraktionsinterne Arbeitsgruppe der CDU, „Klimaneutrales Wohnen in Horstmar und Leer“, hat ihre Arbeit aufgenommen. „Der Klimaschutz ist eine kommunale Querschnittsaufgabe, die alle Bereiche kommunalen Handelns begleiten wird“, heißt es in einer Presseverlautbarung der CDU-Fraktion. Man habe als Mehrheitsfraktion sehr früh die planerischen Voraussetzungen für Wind- und Sonnenenergie auf dem Schöppinger Berg geschaffen, um Repowering und weitere Windkraftanlagen zu ermöglichen.

Die fraktionsinterne Arbeitsgruppe der CDU, „Klimaneutrales Wohnen in Horstmar und Leer“, hat ihre Arbeit aufgenommen. „Der Klimaschutz ist eine kommunale Querschnittsaufgabe, die alle Bereiche kommunalen Handelns begleiten wird“, heißt es in einer Presseverlautbarung der CDU-Fraktion. Man habe als Mehrheitsfraktion sehr früh die planerischen Voraussetzungen für Wind- und Sonnenenergie auf dem Schöppinger Berg geschaffen, um Repowering und weitere Windkraftanlagen zu ermöglichen. Zudem habe die Partei die Gründung der „SolaerHorstmar“ maßgeblich begleitet. „Wir haben mit unseren Beschlüssen bereits Dächer auf kommunalen Gebäuden mit Photovoltaikanlagen geschaffen und ein Klimaschutzkonzept beschlossen, das fortwährend fortgeschrieben werden muss“, heißt es in dem Pressetext weiter.

Um die Thematik zu intensivieren, habe sich die Arbeitsgruppe zum Ziel gesetzt, weitere konkrete Konzepte und Förderprogramme für die Stadt Horstmar zu entwickeln. Man wolle die Weichen in Richtung Zukunftssicherung unter Wahrung beziehungsweise Einsparung der vorhandenen Ressourcen bei der Planung von Baugebieten, der Bebauung von Grundstücken oder der Veränderung bei Bestandsgebäuden stellen. Bürgerinnen und Bürger sollten bei Maßnahmen zum Klima-und Umweltschutz durch Förderprogramme und finanzielle Anreize unterstützt werden, damit sich Viele beteiligen und ihren persönlichen Beitrag leisten können.

„So werden wir bei zukünftigen Baugebieten großen Wert auf ressourcenschonende Bauweise legen“, kündigen die Christdemokraten an und nennen Maßnahmen, wie beispielsweise den Verzicht auf die Verlegung von Gasleitungen, die Förderung der Nutzung regenerativer Energien zur Eigenproduktion von Strom und Wärme und verpflichtende Regenrückhaltung auf den Grundstücken.

Man wolle das Thema Freiflächenphotovoltaikanlagen im Außenbereich in Horstmar und Leer stark voranbringen, insbesondere auch auf der Kläranlage in Ostendorf, die derzeit schon sehr viel Betriebsstrom benötige und nach Fertigstellung der vierten Reinigungsstufe weiteren Strombedarf habe, so die CDU weiter.

Die Untersuchung des Einsatzes von Blockheizkraftwerken, Abfallmanagement in den Schulen, zentrale Steuerung des Energieverbrauchs in kommunalen Gebäuden seien weitere Bestandteile des Konzeptes. „Sorgen machen wir uns in diesem Zusammenhang um die Preisentwicklung auf dem Energiesektor, die im Falle eines Ölembargos gegenüber Russland noch einmal deutlich nach oben gehen dürfte“, zitiert die Pressemitteilung den CDU-Fraktionsvorsitzenden Winfried Mollenhauer. Zurzeit gehe es der Bundesregierung um die Sicherung einer ausreichenden Energieversorgung ab dem nächsten Winter.

Angesichts der drohenden Preissteigerungen im Lebensmittelbereich lege man, wie bisher, großen Wert auf die heimische Landwirtschaft, deren Bedeutung und Verantwortung für die Gesellschaft aktuell wieder deutlich bewusster werde. „Diese Rahmenbedingungen werden in das Konzept miteinfließen“, betont der Fraktionschef.