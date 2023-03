„Mehr als die Hälfte ist zu retten“

„Nachhaltigkeit“ ist in aller Munde. Ganz konkret in diesem Sinne arbeiten Josef Uphaus und seine Mitstreiter vom Repaircafé in Horstmar. Mehr als die Hälfte der Geräte könne vor dem Elektroschrottcontainer gerettet werden, sagt Uphaus.

„20 Kilo Elektroschrott produzieren wir in Deutschland pro Jahr und Kopf. Das muss nicht sein“, sagt Josef Uphaus. Er muss es wissen, hat der heute 70-Jährige doch vor rund fünf Jahren das Repaircafé Horstmar ins Leben gerufen. Seitdem füllen Uphaus und seine Mitstreiter das Schlagwort der Nachhaltigkeit in den Räumen des Second-Hand-Ladens „KomMode“ mit Leben. „Mehr als die Hälfte der Geräte kann gerettet werden“, sagt der ehemalige Berufsschullehrer für Elektrotechnik und Sport. Aber: Bei Handys stoßen er und seine Mitstreiter oft an ihre Grenzen.

Auch Exotisches landet beim Repaircafé-Team

An Geräten basteln – das mache er schon seit seiner Kindheit, erzählt Uphaus. Auch im Unterricht habe er mit den Azubis am liebsten „Projekte mit Geräten“ verwirklicht: „Sie sollten den praktischen Mehrwert erkennen.“ Von diesem Mehrwert können heute die Kundinnen und Kunden des Repaircafés profitieren. Staubsauger, Fernbedienungen, Spielzeug, Bohrmaschinen, CD-Player oder Stehlampen zählen zu den Gerätschaften, die regelmäßig beim sechsköpfigen Team – darunter eine Frau, die auf das Reparieren von Kleidung spezialisiert ist – landen.

Auch Exotisches wie Uralt-Plattenspieler für Schellack-Tonträger waren in den vergangenen fünf Jahren schon dabei. „Da ist meist der Weichmacher aus dem Antriebsriemen raus. Dann ist nur ein neuer Riemen nötig“, berichtet Josef Uphaus von Lösungen, die manchmal ganz simpel sind.

Kostenlos für die Kunden

Zwar ist ein Ursprungsgedanke der Repaircafé-Bewegung, dass man Hilfe zur Selbsthilfe leistet und anleitet. „Aber bei Geräten mit Netzanschluss ist das oft problematisch, da sind zu viele Fehler möglich“, erklärt Uphaus, warum in diesen Fällen das Team selbst Hand anlegt : „Wir reparieren dann in Anwesenheit des Kunden und geben Tipps zum Umgang mit dem Gerät.“ Wenn etwas nicht direkt erledigt werden kann, nehmen die Fachleute die reparaturbedürftigen Dinge auch mit nach Hause. Den Kundinnen und Kunden entstehen – außer gegebenenfalls für die Beschaffung von Ersatzteilen – keine Kosten, wie Uphaus berichtet. Apropos Ersatzteile: Diese seien für Markengeräte wesentlich einfacher zu beschaffen als für No-Name-Produkte. Das Meiste, was beim Repaircafé lande, trage auch das Logo eines bekannten Herstellers. „Das kann ein Indiz dafür sein, dass Markengeräte tatsächlich langlebiger sind“, will sich der 70-Jährige hier aber nicht endgültig festlegen.

Hohe Hürden bei Handys

Wo er sich hingegen ziemlich sicher ist: Hersteller von Smartphones wollten offenbar gar nicht, dass die Nutzer selbst in der Lage sind, diese Geräte selbst zu reparieren. Schon das Öffnen der Mobiltelefone sei wegen spezieller Schrauben und zusätzlicher Verklebung häufig eine hohe Hürde, erklärt Uphaus. „Da gibt es bei Youtube zum Glück einige Tipps“, greife das Team dann auf die Online-Recherche zurück.

Der Horstmarer ist froh, dass die EU kürzlich angekündigt hat, dass die Handyhersteller künftig zumindest den Akkutausch erleichtern müssen: „Denn der Akku ist das Entscheidende.“ Er selbst habe noch nie ein fabrikneues Handy gekauft, sondern sogenannte „refurbished“ – also generalüberholte – Mobiltelefone.

„Mit dem Gedanken der Nachhaltigkeit kann man nicht früh genug beginnen“, findet Josef Uphaus. Deshalb möchte das Horstmarer Repaircafé, dessen Kundschaft bislang in erster Linie aus der Generation „50+“ bestehe, in Zukunft mit den örtlichen Schulen kooperieren. Reparaturkurse in der OGS könne er sich zum Beispiel gut vorstellen. „Da lässt sich einiges an Taschengeld sparen“, gibt der 70-Jährige augenzwinkernd zu bedenken. Entsprechende Konzepte für die Wissensvermittlung an Kinder und Jugendliche gebe es seitens der Mutterorganisation „repaircafe.org“.

Das Repaircafé in der „KomMode“ an der Graf-Bernhard-Straße 11 öffnet an jedem ersten Mittwoch im Monat von 17.30 und 19.30 Uhr.