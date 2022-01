Mehr als gelbe Dienste

Die frisch sanierte und neu gestaltete Postfiliale am Kirchplatz öffnet am kommenden Montag um 9.30 Uhr ihre Pforten. Dort stehen Jens Ahmann und sein Mitarbeiter-Team bereit, um die Kunden zu bedienen. Zum umfangreichen Angebot gehören auch Postkarten mit Horstmarer Motiven.

Neu gestaltete Postfiliale am Kirchplatz öffnet Montag

„Wir haben noch nicht geöffnet, erst ab Montag“, bedauert Jens Ahmann, die junge Frau mit dem Päckchen abweisen zu müssen. Noch muss sie zum Dorfladen nach Leer oder zu Kuse nach Laer fahren. Aber immerhin kann die Kundin schon einmal einen Blick in die neu gestaltete Postfiliale werfen, die sich im Gebäude der Horstmarer Stadtverwaltung am Kirchplatz befindet.

Keine Frage, der Shop macht einen einladenden Eindruck. Auf der rechten Seite befindet sich eine Verkaufsecke mit Bioweinen und regionalen Produkten von Sasse. Dekorationsartikel lockern die Regale auf. Zudem erfreuen Bilder mit Horstmarer Motiven das Auge. Auf den weiß gestrichenen Wänden kommen sie besonders gut zur Geltung. Dabei handelt es sich um Fotoarbeiten der Horstmarer Event-&Booking JoE – Just other Events“, die neue Pächterin der Poststelle im ehemaligen Domizil von „HorstmarErleben“ ist. Diese wird vertreten durch Jens Ahmann, der viel Geld in die Poststelle gesteckt hat, weil das Ladenkonzept der Post seiner Vorstellung entgegenkommt. Schließlich bietet es ihm die Chance, neben den gelben Diensten die Arbeiten seiner Agentur einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.

Neuland für den Unternehmer

„Nur Post würde sich nicht lohnen“, meint der Veranstaltungskaufmann, der sich schon vor einigen Jahren selbstständig gemacht hat. Doch die Beschränkungen der Corona-Pandemie, die fast seit zwei Jahren wehrt, haben ihm – wie fast allen aus der Branche – arg zu schaffen gemacht. Ein Grund mehr für den gebürtigen Münsteraner, sich mit dem Postshop ein weiteres Standbein zu schaffen. Dabei betritt der Unternehmer absolutes Neuland. Das gilt auch für die Annahme von Kleidung und Textilien zur Reinigung, zum Mangeln oder Bügeln für das Unternehmen Beine aus Gronau. Das Angebot befand sich bisher im Textilfachgeschäft Wüller, was aber bald schließen wird. Zudem wird die Filiale offizielle Vorverkaufsstelle für das Unternehmen Ticket Regional. So könnte beispielsweise der Kartenverkauf für Veranstaltungen des Stadtmarketingvereins über die Poststelle erfolgen.

„Ich muss schauen, wie alles läuft“, bekennt der ursprünglich gelernte Maurer, dass der Mietvertrag mit der Deutschen Post erst einmal auf ein Jahr begrenzt ist. In dieser Zeit muss sich zeigen, ob beide Seiten miteinander klar kommen und ob die Postfiliale für alle Beteiligten erfolgreich läuft.

Die Kunden können vor Ort Brief-, Paket- oder Einschreibemarken und Packsets kaufen sowie den Service „Postfiliale Direkt“ nutzen und sich Sendungen direkt an die Filiale senden lassen, um sie später dort abzuholen. Um das alles leisten zu können, hat der Betreiber eigenes Personal angestellt, das ihn unterstützen wird. Zwei der Kräfte haben bereits Erfahrungen in Sachen Postfiliale gesammelt.