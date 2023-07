Nach Streit mit Cuttermesser angegriffen – 35-Jähriger festgenommen

Ein 42-jähriger Mann ist bei einem Cuttermesser-Angriff in einer Asylunterkunft an der Königstraße in Horstmar am Sonntagmittag (9. Juli) schwer verletzt worden. Die Polizei hat einen 35-jährigen Tatverdächtigen festgenommen, wie die Polizei Steinfurt, die Polizei Münster und die Staatsanwaltschaft Münster in einer gemeinsamen Presseerklärung berichten.

Bisherigen Ermittlungen zufolge hätte sich die beiden Bewohner zuvor verbal gestritten. Der 35 Jahre alte Tatverdächtige sei im Verlauf der Auseinandersetzung in sein Zimmer gegangen und kurze Zeit später mit einem Cuttermesser zurückgekehrt, mit dem er dem 42-Jährigen mehrere Verletzungen zugefügt haben soll.

Der Verletzte wurde von Rettungskräften versorgt. Es besteht keine Lebensgefahr. Eine Mordkommission bei der Polizei Münster hat die Ermittlungen übernommen.