Meterhohe Stichflamme beeindruckt

Wie löscht man einen Fettbrand richtig? Kann man durch Rauch hindurchsehen? Wie viel wiegt die Einsatzkleidung einer Feuerwehrfrau oder eines Feuerwehrmanns? Wie funktioniert eine Freiwillige Feuerwehr überhaupt? Diesen und vielen weiteren Fragen konnten jetzt 30 Kinder spielerisch und praktisch am Feuerwehrgerätehaus in Leer auf den Grund gehen.

Attraktionen

Nach einer dreijährigen Zwangspause lud die Feuerwehr erstmals wieder zu einem „Tag bei der Feuerwehr“ ein, der im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt Horstmar ausgerichtet wurde. Unter der Leitung von Oberbrandmeister Michael Wallkötter hatten hierzu insgesamt zehn ehrenamtliche Brandschützerinnen und Brandschützer aus Leer und Horstmar eine ganze Reihen von Attraktionen, Spielen und Stationen vorbereitet, heißt es in einer Presseinformation der Feuerwehr.

Imagefilm

So konnten die Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren beispielsweise dem Weg der Feuerwehrleute bei einem Einsatz durch das jüngst umgebaute Gerätehaus in Leer folgen: Los ging es mit einer Vorführung des Imagefilms der Feuerwehr Horstmar, der die Alarmierung der Ehrenamtlichen und ihren Weg zu den Gerätehäusern zeigt.

Atemschutzgeräte

Vor Ort konnten dann der Alarmparkplatz, die Umkleidekabine und schließlich die Löschgruppenfahrzeuge in Augenschein genommen werden. Dabei erfuhren sie alles über die schwere Schutzkleidung und die Atemschutzgeräte, die im Ernstfall getragen werden. Natürlich durfte auch eine Fahrt mit dem Feuerwehrauto durch das Dorf nicht fehlen.

Wasserspiele

Ein besonderes Highlight waren die Wasserspiele, bei denen die Kinder nur mit Hilfe eines Strahlrohres einen Ball durch einen Parkour ins Ziel befördern mussten. Ganz in Eigenleistung hatte eine Gruppe von Feuerwehrleuten des Löschzugs Leer die Wasserspiele nur einen Tag zuvor fertiggestellt. Auch durften die Jüngsten einen detaillierten Blick hinter die Kulissen werfen und alle Rettungs- und Arbeitsgeräte kennenlernen, die sonst nur bei Übungen oder im Einsatz in die Hand genommen werden. Für einen guten Überblick aus der Luft und Staunen bei den Kleinen sorgte die erst kürzlich in Dienst genommene Drohne der Feuerwehr Horstmar.

Schutzausrüstung

Auf dem Schulhof der Astrid-Lindgren-Schule demonstrierten zwei Kameraden in voller Schutzausrüstung dann höchst eindrucksvoll die mehrere Meter hohe Stichflamme, die beim unsachgemäßen Löschen eines Fettbrandes entstehen kann. Vor den Augen der staunenden Kinder zeigten sie auch, wie ein solcher Brand mit Hilfe eines Topfdeckels gefahrlos bekämpft werden kann.

Strahlrohr

Wer am Ende sein frisch erworbenes Wissen am Strahlrohr bei Lösch- und Zielübungen unter Beweis stellen konnte, wurde zur Nachwuchsfeuerwehrfrau bzw. zum Nachwuchsfeuerwehrmann befördert. Nach einer kleinen Stärkung vom Grill erhielten am Ende des vierstündigen Nachmittags alle Teilnehmer freudestrahlend eine entsprechende Urkunde. Auf die Frage, was ihnen am meisten Spaß gemacht habe, war die Antwort einstimmig: „Alles!“ Auch die Betreuer zeigten sich sehr zufrieden und freuten sich schon jetzt auf den nächsten „Tag bei der Feuerwehr“ im kommenden Jahr.

Wer die frisch überholten Wasserspiele für eine Veranstaltung ausleihen möchte, kann sich gerne per E-Mail an info@feuerwehr-horstmar.com informieren.