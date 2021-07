Mit dem Hegering unterwegs

Viel Anklang fand das Angebot „Ein Nachmittag in der Natur“, das der Hegering Horstmar-Leer im Rahmen des städtischen Ferienprogramms 21 Kindern machte. Diese erlebten einige spannende und informative Stunden im Freien. Dabei steuerten sie fünf Stationen an. Den Weg dorthin legte der Nachwuchs mit dem Planwagen zurück, den Heinrich Wenning fuhr.

Einen spannenden und informativen Nachmittag bereitete der Hegering Horstmar-Leer jetzt 21 Mädchen und Jungen im Rahmen des städtischen Ferienprogramms. Der führte die Teilnehmer in die freie Natur. Dort gab es fünf Stationen für den Nachwuchs, den Hegeringsleiter Karl Isfort an der Ostendorfer Festscheune begrüßte. Die Jagdhornbläser eröffneten den Ausflug mit dem Signalen „Sammeln der Jäger“ und „Aufbruch zur Jagd“.

Heinrich Wenning fuhr die Kinder mit dem Planwagen dankenswerterweise von Station zu Station. Beim ersten Halt an einer Waldhütte galt es für die Sechs- bis Achtjährigen anhand von gegerbten Fellen zuzuordnen, zu welchem Tier dieses gehört. Ob Wildschwein, Kaninchen oder Fuchs, die Teilnehmer bewiesen sich als erfahren. Begeistern waren sie vom Bisam mit dem weichesten Fell von allen. Herbert Deiters erzählte zu jedem Tier die Lebensweise und Henk Vette hatte zum Fell Iltis seine Frettchen vorgeführt. „Erstaunlicherweise hatten alle Kinder den Mut, dass quirlige Tier zu streicheln“, heißt es in einem Pressebericht des Hegerings.

An der zweiten Station mussten die Kinder die Fegestellen der Rehböcke und Trittsiegel (Fußspuren) der verschiedenen Tiere suchen.

Christian Schulze Ising erläuterte den Besuchern an der dritten Station, wie man sich in der Natur verhält. „Umweltverschmutzung geht gar nicht“, so die klare Ansage vor Ort. Ob Zigarettenstummel, Wellpappe-Papier oder Coladosen, nichts davon gehört in den Wald. Schließlich dauert es jahre- oder sogar jahrzehntelang, bis diese Produkte sich abbauen.

An der vierten Station zeigte Werner Deitermann dem Nachwuchs die Tricks der Jäger. Anhand von Lockinstrumenten erklärte er welcher Ton, welches Tier anreizt, wie beispielsweise die Mauspfeife den Fuchs.

Obmann Mathias Telgmann brachte zur fünften Station einen Jagdrucksack mit und erklärte anhand dessen, welche Hilfsmittel der Jäger immer dabei haben sollte, wie beispielsweise eine Taschenlampe und ein Messer.

„Am Ende klang der wunderschöne Tag mit einer Bratwurst als Stärkung für alle Teilnehmer aus“, so der Hegering, der seinen Helfern und den Kindern für den erfolgreichen Tag dankt.