Motorradfahrer erliegt seinen Verletzungen

Ein Motorradfahrer, der am 30. April in einen schweren Verkehrsunfall auf der Halterner Straße (L 570) verwickelt war, ist nun seinen Verletzungen erlegen. Das hat die Polizei am Mittwoch (10. Mai) mitgeteilt.

Ursache ungeklärt

Der 76-jährige Motorradfahrer aus den Niederlanden war am Tag des Unfalls mit seiner Yamaha auf der L 570 in Richtung Metelen unterwegs. In einer Kurve geriet er nach Angaben der Polizei aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem 29-jährigen Motorradfahrer aus Dorsten zusammen, der in entgegengesetzter Richtung in einer Gruppe mit vier weiteren Bikern fuhr.

Beide Unfallbeteiligten waren per Helikopter ins Krankenhaus gebracht worden. Foto: Franz Neugebauer

Beide Fahrer wurden dabei schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in Krankenhäuser gebracht.

Zweiter Fahrer aus Krankenhaus entlassen

Der Dorstener konnte mittlerweile das Krankenhaus wieder verlassen, so eine Polizeisprecherin auf Nachfrage. Der Sachschaden des Unfalls wurde auf 20.000 Euro geschätzt.