Motorradfahrer liefern sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Mit eingeschaltetem Blaulicht war die Polizei hinter zwei Kradfahrern in Horstmar her. (Symbolbild)

Mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn verfolgte ein Streifenwagen der Polizei zwei Kradfahrer am Samstag (8. April) in Horstmar-Leer. Bei der Verfolgungsjagd flüchteten die beiden Männer über einen asphaltierten Feldweg in der Bauerschaft Haltern.

Polizei sucht Zeugen nach Verfolgungsjagd in Horstmar

Laut Polizeiangaben fuhren die Motorradfahrer dabei „mit engem Abstand und gefährlicher Fahrweise“ mindestens an einem Radfahrer sowie einer Personengruppe vorbei, die mit einem Bollerwagen in Horstmar unterwegs war.

Kurze Zeit später konnten die Beamten die Fahrer anhalten und kontrollieren. Die Fußgänger sowie der Unbekannte auf dem Fahrrad konnten nicht mehr angetroffen werden. Zeugen, die den Vorfall in Horstmar beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 02551/15 41 15 zu melden.