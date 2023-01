Mut und Hoffnung für 2023

Zahlreiche Gäste waren am Sonntagvormittag der Einladung zum Neujahrsempfang der Stadt Horstmar in den großen Saal der Gaststätte Vissing-Wegmann in den kleineren Ortsteil Leer gefolgt.

Gute Vorsätze für das neue Jahr werden oftmals schnell vergessen oder auf später verschoben. Glücklicherweise gilt das nicht für das ehrenamtliche Engagement in Horstmar und Leer, das keiner sich jährlich wiederholenden Vorsätze bedarf, befand Bürgermeister Robert Wenking während des Neujahrsempfangs der Stadt am Sonntag in der Gaststätte Vissing-Wegmann in Leer. Er betonte, dass das ehrenamtliche Engagement in dieser Gemeinschaft „ein selbstverständlicher Bestandteil Ihres und Eures Lebens“ sei.