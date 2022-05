Neue Packstation in Betrieb

Die erste DLH Packstation wurde am Mittwoch hinter dem Gebäude der Horstmarer Stadtverwaltung am Kirchplatz 1-3 in Betrieb genommen. Dabei handelt es sich um einen App-gesteuerten Automatentyp, der kein Display benötigt, da der Kunde ihn ausschließlich mit seinem Smartphone bedient. Um die Altstadt zu beleben, hatte Bürgermeister Robert Wenking diesen Standort favorisiert.

Im Beisein von Bürgermeister Robert Wenking (l.) und dem Standortleiter der Post in Horstmar, Manfred Hünteler (2.v.r.), nahmen Berthold Hoppe (2.v.l.), regionaler Politikbeauftragter der Deutschen Post DLH, und Matthias Belt, Vertriebsmanager der Vertriebsleitung Münster der Deutschen Post DLH, die neue Packstation hinter dem Verwaltungsgebäude gestern Vormittag offiziell in Betrieb.

„Ein guter Standort“, befanden Berthold Hoppe und Matthias Belt. Der regionale Politikbeauftragte und der Vertriebsmanager der Vertriebsleiter Münster der Deutschen Post DLH stellten die Station der Öffentlichkeit vor. Dabei handelt es sich um einen App-gesteuerten Automatentyp, der kein Display benötigt, da der Kunde ihn ausschließlich mit seinem Smartphone bedient. Die Kapazität des neuen Angebots umfasst 77 Fächer und ermöglicht den kontaktlosen Paketempfang.

„Eine vor allem für Berufstätige sinnvolle Erweiterung des Angebotes für die Bürger in Horstmar und Leer“, erklärte der Bürgermeister, der den in der Bevölkerung nicht unumstrittenen Standort mitten im Ort in der Nähe zum Postshop favorisiert hatte, um die Altstadt weiter zu beleben.

„Die Rückmeldung ist sehr positiv und es hat sich gezeigt, dass die allermeisten Packstationskunden mit der Nutzung von Apps auf ihrem Smartphone bestens vertraut sind“, beschrieb Berthold Hoppe am Mittwoch die Erfahrungen der Deutschen Post. Da man keine externe Stromquelle mehr benötige, könne man die Packstationen jetzt auch an Orten aufstellen, an denen es vorher nicht möglich gewesen wäre, so der Regionalbeauftragte weiter. Mit der Packstation könnten Kunden einfach, bequem und rund um die Uhr Pakete versenden und empfangen. Damit trügen sie auch zum Klimaschutz bei, denn im Vergleich zur Haustür-Zustellung spare eine Packstation-Sendung auf der letzten Meile im Durchschnitt 30 Prozent CO 2 ein, denn die Zustellerinnen und Zusteller könnten pro Stopp an der Station gleich mehrere Pakete abliefern und abholen.

Eine Anmeldung für den Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang benötigen Neukunden die Post&DHLApp. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Station ist dagegen keine vorherige Registrierung erforderlich.