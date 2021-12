Neuen Betreiber gefunden

Event- & Bookingagentur JoE – Just other Events übernimmt die Poststelle in Horstmar

Horstmar

Die Fahrten der Postkunden aus Horstmar zu Kuse nach Laer oder zum Dorfladen in Leer dürften ab dem nächsten Jahr nicht mehr erforderlich sein. So hat die Stadt mit der Horstmarer Event- & Bookingagentur JoE – Just other Events einen neuen Pächter gefunden, der bereit ist, die Poststelle im ehemaligen Domizil von „HorstmarErleben“ in der Verwaltung am Kirchplatz zu betreiben. Allerdings ist die Eröffnung erst am 24. Januar 2022 möglich..

Von Franz Neugebauer