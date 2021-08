Neuer Zubringer nimmt Form an

Horstmar

Die neue Zu- und Ausfahrt, die das Siedlungsgebiet Koppelfeld an die Landstraße L 580 anschließt, nimmt Form an. Noch wird der Verkehr in Richtung Burgsteinfurt einspurig an der Baustelle entlang geleitet. Dabei können die Passanten die Fortschritte, die die Maßnahme macht, sehen. Läuft alles nach Plan, ist mit der Fertigstellung der Straße einschließlich der Lichtsignalanlage Ende Oktober zu rechnen.

Von Sabine Niestertund