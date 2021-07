Ohne das Ehrenamt geht es nicht

Horstmar

Einen Fördermittelbescheid in Höhe von 37 000 Euro hatte Ministerin Ina Scharrenbach am Dienstag bei ihrem Besuch in der Burgmannstadt im Gepäck. Das Geld fließt in die Infrastruktur der Gerätehäuser in Horstmar und Leer. Begleitet wurde die Besucherin von der CDU-Landtagsabgeordneten Christina Schulze Föcking. In einem Gespräch mit Bürgermeister Robert Wenking und den drei Fraktionsvorsitzenden wurde deutlich, wie wichtig das ehrenamtliche Engagement gerade iim ländlichen Bereich ist.

Von Franz Neugebauer und