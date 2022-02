Rührige Vereinigung macht viele Angebote

Ihren 125. Geburtstag kann in diesem Jahr die Katholische Frauengemeinschaft Leer feiern.Das Jubiläum soll am 14. Mai (Samstag) mit einer Festmesse in der örtlichen Pfarrkirche begangen werden. Anschließend sind alle zum Dämmerschoppen eingeladen.

Das Vorstandsteam der Kfd Leer freut sich auf die Festivitäten zum 125-jährigen Bestehen, das in diesem Jahr ansteht. Foto: Franz Neugebauer

Die Katholische Frauengemeinschaft (Kfd) Leer feiert in diesem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen. Die Gründung geht aus einem Verzeichnis der Christlichen Müttervereine aus dem Bistum Münster vom 9. Juli 1897 hervor, das im bischöflichen Zentralarchiv in Regensburg verwahrt wird.

Der damals genannte Mütterverein hatte es sich zur Aufgabe gemacht, Frauen in Notlagen zu unterstützen, gemeinschaftliche Aktionen durchzuführen und sich für die Frauenrechte einzusetzen. So ist es bis heute geblieben. Das geht aus den umfangreichen Angeboten hervor, die die Kfd Leer vor Ort macht. Die rührige Vereinigung ist fest in das dörfliche Leben eingebunden.

Das Jubiläum wird am 14. Mai (Samstag) mit einer feierlichen Jubiläumsmesse in der Pfarrkirche Ss. Cosmas und Damian mit anschließendem Dämmerschoppen gefeiert. Schon jetzt ist neben den Mitgliedern die gesamte Bevölkerung eingeladen. Ferner werden zum Jubiläum noch eine dreitägige Fahrt und ein Tagesausflug zur Florinade in die Niederlande geplant.