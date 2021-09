Schatzsuche in der Stadt

Horstmar

Der Garagenflohmarkt in Horstmar hielt, was er versprach. Schon ab 10 Uhr bevölkerten Hunderte Schnäppchenjäger die Burgmannstadt. In allen Straßen und Gassen begegnete man zahlreichen Menschen, bepackt mit Taschen, Tüten oder Rucksäcken. Die Chance, echte Schätze zu finden, war groß. An fast 100 Ständen, verteilt über das ganze Stadtgebiet, gab es ein breitgefächertes Angebot.

Von Regina Schmidt