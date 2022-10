Stimmen mussten „geölt“ werden

Horstmar

Zur Tradition der mehr als 500 Jahre alten Schützenbruderschaft St. Katharina gehört auch das Singen. Dazu haben die Schützen zu ihrem 475-jährigen Jubiläum 1991 ein Liedheft herausgebracht, in dem alle wichtigen Lieder veröffentlicht wurden, die die Bürger- und Junggesellenschützen zu bestimmten Anlässen vortragen. Am Freitagabend trafen sich rund 50 Schützen zum Liederabend, um ausgesuchte Vokalstücke wieder einzuüben und so bleibend in Erinnerung zu rufen.

Von Matthias Lehmkuhl