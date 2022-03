Mechthild Schnigge verstärkt Mitarbeiterteam des Jugendtreffs „JuLe“

Der Jugendtreff in Leer, die „JuLe“, hat seit Anfang des Jahres eine neue Leitung. 23 Jahre lang stand die Einrichtung unter der Schirmherrschaft des eingetragenen Vereines „Jugendtreff“ mit Josef Rodine an der Spitze.

„Der Übergang auf den neuen Träger, den Jugend- und Familiendienst in Rheine, hat sich reibungslos vollzogen“, bestätigt Doris Zintl, für den Besucher habe sich nichts geändert. Sie leitet seit 22 Jahren die in der ehemaligen Lehrerwohnung und dem Kirchsaal der Evangelischen Kirchengemeinde an der Astrid-Lindgren-Schule in Leer etablierte Einrichtung.

Das Team erhielt jetzt durch Mechthild Schnigge eine personelle Verstärkung. Die 60-jährige Pädagogin ist wegen der Hausaufgabenbetreuung und Vertretungszeiten schon lange vor Ort bekannt. Der umfangreiche Katalog der Aufgaben habe diese personelle Verstärkung notwendig gemacht, erklärt Doris Zintl, die sich über die Unterstützung freut.

Von montags bis neuerdings auch freitags in der Zeit zwischen 16 und 18.30 Uhr gibt es ein Angebot für die Mädchen und Jungen ab der ersten Grundschulklasse. Außerdem findet von montags bis freitags für 27 Kinder die Übermittagsbetreuung statt. Die Hausaufgabenbetreuung wird jeweils von montags bis donnerstags in der Zeit von 14.30 Uhr bis 16 Uhr angeboten. „Wir bieten einiges“, blickt Doris Zintl auf das Angebot, man bereite zur Zeit das Ferienprogramm und die nächsten Kultursackprojekte vor.