Überwältigende Hilfsbereitschaft

Eine Barspende in Höhe von 32 575 Euro hat Stefan Kappelhoff Opfern der Hochwasser-Katastrophe in Ahrweiler übergeben. Der Unternehmer aus Leer hat nicht nur die Spenden-, sondern auch eine Hilfsaktion organisiert, was die Betroffenen zu Tränen rührte.

„Es waren anstrengende, traurige, interessante, aber auch schöne Tage“, erinnern sich die Katastrophenhelfer aus Leer an ihren Arbeitseinsatz in Ahrweiler. Am Sonntagabend wurde der Hilfseinsatz der befreundeten Unternehmen (Stefan Kappelhoff GmbH, Drerup & Kremer GmbH & Co. KG und die Rose GmbH) beendet. Das Besondere: Stefan Kappelhoff konnte eine Barspende in Höhe von 32 575 Euro übergeben.

Doch der Reihe nach. Bereits am 17. Juli (Samstag) machte sich der erste Trupp von Kappelhoff auf den Weg, voll beladen mit Pumpen, Generatoren und alles, was man braucht, um Keller trocken zu legen. Vor Ort angekommen, bot sich den Besuchern ein Bild des Schreckens. Schnell wurde klar, dass schwereres Gerät nachgeholt werden muss, um die Straßen zu räumen. Denn ansonsten hätte es kein Durchkommen für die Rettungskräfte gegeben.

Deswegen holte Stefan Kappelhoff Bagger und Radlader. Peter Kremer kam mit Lkw und Bagger hinzu. Er hatte Glück im Unglück, als er durch eine im Unrat gefundene Phosphorbombe eine Giftgasverletzung erlitt. Das hielt den eifrigen Helfer aber nicht davon ab, weiterzumachen. So ließ er sich mitten in der Nacht aus dem Krankenhaus abholen und setzte sofort seine Arbeiten fort.

Am vierten Juli-Wochenende meldeten sich weitere Mitarbeiter zum Einsatz, sodass die Hilfskolonne auf insgesamt zwölf Männer anstieg. Es wurden weitere Baumaschinen, Lkw, Aggregatoren, Kühlschränke, Hochdruckreiniger und vieles mehr mitgenommen. Zu diesem Zeitpunkt gab es in Ahrweiler weder Strom noch Wasser.

Ein Mitarbeiter beschäftigte sich die ganze Woche damit, Fässer mit dem kostbaren Nass zu füllen und vor den Häusern zu verteilen. Zwei Trupps fuhren mit Lastkraftwagen den Müll ab. Zudem wurden Autos aus Tiefgaragen geborgen, Entwässerungsrinnen und Schächte gereinigt, Eimerketten gebildet und die Straßen und Häuser mit Hochdruckreinigern gesäubert.

Die befreundete Familie Gabi und Thomas mit ihrem Sohn Vito hat – wie fast alle Bewohner – das gesamte Erdgeschoss verloren. So stand das Wasser rund 180 Zentimeter im Gebäude. Dadurch fehlten die lebenswichtigsten Dinge, wie beispielsweise die Küche, Toiletten und der Stromanschluss für die Aufbewahrung von Lebensmitteln.

Aber damit nicht genug, auch ihre berufliche Existenz, nämlich das Hotel „Am weißen Turm“, wurde überflutet. Da sich die Zimmer in den oberen Etagen befinden, konnten die ehrenamtlichen Helfer dort unterkommen.

Am Samstagabend organisierte Stefan Kappelhoff für die gesamte Nachbarschaft eine kleine Grillfeier. Dabei versorgte er die Anwohner mit kalten Getränken und Fleisch, gesponsert von Markus Wigger und Getränke Arning. Zudem übergab der Gastgeber die gesammelten Geldspenden. „Nach der Versteigerung beim Frühschoppen der Schützen Leer-Ostendorf hatten wir 6250 Euro und die Belegschaft der Gaststätte Selker spendete die Trinkgeldkasse in Höhe von 1000 Euro“, erklärte der Leerer Unternehmer. Danach habe er noch viele Freunde im privaten und beruflichen Umfeld angesprochen. So kam eine Summe von 32 575 Euro zusammen. „Diese kann ich Euch heute in bar übergeben“, freute sich der Leerer Unternehmer während der Grillfeier, was seine Zuhörer zu Tränen rührte.

Man sei überwältigt von dem Miteinander und der Menschlichkeit unter allen zivilen Helfern und den Opfern. Vor Ort befänden sich Tag und Nacht mehrere hundert Garten- und Landschaftsbaubetriebe, Lohnunternehmer, Landwirte, Straßenbauer und viele weiter Handwerker und Helfer, die zusammen mit den Hilfskräften der Bundeswehr unentgeltlich aufräumten, so Thomas Brandt, Mitinhaber der Stefan Kappelhoff GmbH.

Weitere Hilfseinsätze werden aktuell von den Helfern aus Leer geplant. So sollen funktionstüchtige Elektrogeräte, wie beispielsweise. Waschmaschinen, Kühlschränke und Kaffeemaschinen organisiert werden. Zudem werden auch weiterhin Spenden akquiriert, die eins zu eins im Portemonnaie der betroffenen Familien landen sollen. Außerdem werden weitere Einsätze mit Baumaschinen organisiert, da nun die umliegenden Straßen geräumt werden müssen, bevor sich ein Seuchenproblem entwickelt.