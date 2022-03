Viel Lob für die gute Zusammenarbeit

„Es war ein gedeihliches Lenkungstreffen und hat uns bei der Arbeit den Rücken gestärkt,“ bilanzierte Beate Surmund vom Kindergarten St. Josef zum Abschluss der Veranstaltung im Pfarrzentrum Borchorster Hof, wohl wissend, dass man an einigen Stellschrauben noch drehen müsse; so etwa Werbung für Angebote zu machen, einen „Tag der offenen Tür“ zu gestalten oder regelmäßiges Treffen der Elternbeiräte zu organisieren.

Zu einem Lenkungstreffen im Rahmen der Familienzentren hatten die Einrichtungsleitungen von Triangel (Kindergärten St. Josef, St. Elisabeth sowie Ss Cosmas und Damian) sowie Kinderland die Kooperationspartner und Vertreter der Elternschaft in den Borchorster Hof eingeladen. Dabei erinnerte man sich an die Geburtsstunde der Familienzentren im Land, aber auch in Horstmar und Leer. Mit der Schaffung von Familienzentren wurde 2006/2007 ein erfolgreicher Versuch unternommen, Eltern den Zugang zu niedrigschwelligen Unterstützungsangeboten zu erleichtern. Im Jahr 2007 wurden die ersten 261 Kindertagesstätten mit dem Gütesiegel „Familienzentrum NRW“ ausgezeichnet.

Seit 2010 gibt es bereits die Familienzentren in Horstmar und Leer. Um das Gütesiegel „Familienzentrum“ zu erlangen, war eine umfangreiche Zertifizierung erforderlich, mittlerweile sind einige Kindergärten bereits in der Re-Zertifizierung. Im Familienzentrum Horstmar arbeiten heute die Kindergärten von Triangel sowie die Kindergärten von Kinderland eng zusammen.

„So eine gute Zusammenarbeit wie in Horstmar und Leer gibt es nicht noch einmal,“ bestätigte die Diplom- Pädagogin Sabine Barelmann, Coach für Familienzentren, die man als Referentin eingeladen hatte. Sie fügte hinzu, dass auch die Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern und der Elternschaft vorbildlich sei. Die Fachfrau muss es wissen, denn sie ist als Referentin und Beraterin überregional tätig. Über diese Feststellung waren nicht nur die Einrichtungsleiterinnen der Kindergärten, sondern auch die anwesenden Kooperationspartner und Vertreter der Elternschaft bei diesem Lenkungstreffer erfreut.

Die Vertreterinnen der Kooperationspartner machten deutlich, dass weite Teile der Aktiven vor Ort mit eingebunden sind. Angefangen von der Schule über die Familienbildungsstätte, die Beratungsstelle für Kinder- und Jugendliche, den Sportverein bis hin zu Altenheimen gibt es Verbindungen und eine gedeihliche Zusammenarbeit mit den Kitas.

„Weiter so“, brachte es Elke Thoms, die Einrichtungsleiterin des Hauses Loreto, bei einer Umfrage zur Zusammenarbeit kurz und knapp auf den Punkt. Darin war sie sich mit allen Anwesenden einig.

„Eltern zurück zur Kita“ lautete ein Wunsch, der in Zeiten von Corona zu kurz gekommen war. Insgesamt gingen die Teilnehmenden mit einem zufriedenen Gefühl auseinander und versprachen, derartige Treffen in regelmäßigen Abständen zu wiederholen.