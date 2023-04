Von Beuys inspirierter Riesenhase

Das ist ein absoluter Hingucker: Fast vier mal drei Meter groß ist der Metallhase, den Bildhauer Andreas Laugesen in monatelanger Arbeit erschaffen hat. Inspirieren ließ er sich dabei vom legendären Aktionskünstler Joseph Beuys.

Nicht zu übersehen ist ein überdimensionaler Hase in Leer-Ostendorf. Der heimische Bildhauer Andreas Laugesen hat ihn in monatelanger, mühseliger Arbeit erstellt. „Ich will damit die Menschen erfreuen“, nennt er als Begründung für sein künstlerisch gestaltetes Werk.