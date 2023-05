Was Jugendliche übers „Sexting“ wissen sollten

Horstmar

Was tun, wenn peinliche Fotos in der Clique die Runde machen? Wie lässt sich das von vornherein vermeiden? Und was kann man rechtlich unternehmen, wenn es doch passiert ist? Mit einem Präventionsprogramm will die Uni Münster Schülerinnen und Schüler für die Risiken von „Sexting“ und Co. sensibilisieren.