„Zeigt Verantwortung für unsere Zukunft in Leer, überdenkt Euer Einkaufsverhalten, das Dorfladen-Team rechnet mit Euch“. So steht es in einer gemeinsamen Wurfsendung des Aufsichtsrates und des Vorstandes vom Leerer Dorfladen, die an alle Haushalte verteilt wurde. Grund dafür ist der sich andeutende Verlust für das Jahr 2021.

Es werde still in Leer, wenn es den Dorfladen nicht mehr gebe, heißt es gleich an zwei Stellen des Briefes. Wenn der Dorfladen wegbreche, gebe es im Alltag kaum noch Orte, um Menschen zu treffen für ein kurzes Gespräch, ein nettes Wort und einen Laden voll mit Lebensmittel. Die älteren Menschen wollen weiterhin in ihrer Heimat wohnen und einkaufen. Den jungen Menschen geht es ähnlich und die Kinder möchten auch mal etwas Süßes kaufen.

Auf der Ausgabeseite könne man nicht mehr kürzen, hatte Aufsichtsratsvorsitzender Klaus Rüße zuletzt noch bei der Winterversammlung der Ostendörfer Schützen verdeutlicht und gleichzeitig das Engagement und die Kreativität des gesamten Teams hervorgehoben. Ein Überleben sei nur durch zusätzliche Einnahmen gesichert. Daher die Aufforderung „Wer nah kauft, denkt weit“. Um den Wünschen der Käuferschaft gerecht zu werden, wurde jetzt eine Kundenumfrage gestartet. Dafür wurde m Dorfladen eine Feedback-Box aufgestellt, auch eine Online-Abstimmung ist möglich. Man freue sich über konstruktive Kritik und neue Anregungen, aber auch über Lob, hieß es seitens der Verantwortlichen.