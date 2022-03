Wie bewegt sich Horstmar?

Horstmar

Im Zuge der Aufstellung eines Mobilitätskonzeptes führt die nts Ingenieurgesellschaft aus Münster eine Bürgerbeteiligung durch. Jeder kann sich ab dem heutigen Samstag (12. März) bis zum 12. April (Dienstag) an der Befragung beteiligen. Das kann online über die Homepage der Stadt Horstmar geschehen, auf der sich ein Link beziehungsweise ein QR-Code befindet oder per Formular, das in der Verwaltung ausliegt.

Von Sabine Niestertund