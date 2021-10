Zahl der Mitglieder wächst stetig

Sage und schreibe 26 Neuzugänge hat der Vorsitzende der Gesellschaft Concordia, Bernhard Föllen, während der Generalversammlung begrüßt. Zudem konnten an diesem Abend zahlreiche Jubilare geehrt werden. Nach der coronabedingten Zwangspause blicken die Schützen nun optimistisch nach vorne. In 2023 feiern die Concorden ihr 175-jähriges Bestehen. Die Vorbereitungen dafür sind bereits angelaufen.

Die Gesellschaft Concordia blickt auf einen sehr guten Mitgliederbestand. Das berichtete Vorsitzender Bernhard Föllen während der Generalversammlung am Samstagabend im „Holskenbänd“. Dazu begrüßte er insgesamt 26 Neuzugänge. Da coronabedingt die Jahre 2020 und 2021 aufgearbeitet werden mussten, standen besonders viele Ehrungen von langjährigen Mitgliedern, Jubelkönigs- und Karnevalsprinzenpaaren auf dem Programm. Bernhard Föllen ließ es sich nicht nehmen, sie alle namentlich zu würdigen.

Die Vorstandswahlen bestätigten Jürgen Kosakowski als 2. Vorsitzenden und Berthold Fier als Geschäftsführer in ihren Ämtern. Im nächsten Jahr werden der 1. Vorsitzende und der Kassierer neu gewählt, ebenso der militärische Vorstand.

In 2023 feiern die Concorden ihr 175-jähriges Bestehen. Martin Krechting vom Festausschuss brachte die Schützenbrüder auf den neusten Stand in Sachen Vorbereitung. Gefeiert werden soll im Juni an zwei aufeinanderfolgenden Wochenende auf dem Coppenrath-Parkplatz, den die Gesellschaft zum Festplatz umfunktioniert. Zum Programm gehören Auftakt, Königs- und Kaiserschießen, Heimatnachmittag, Kommersabend, Festumzug und Familientag. Ein großer Bogen wird den Festplatz schmücken, die Ortseingänge sollen mit geschmackvoll gestalteten Stelen ausgestattet werden. Ein Treffen mit sämtlichen Königen wird anberaumt, um zu besprechen, in welcher Form sie sich einbringen können.

Das Festbuch konzentriert sich auf das Geschehen der vergangenen 25 Jahre und wird auch die fotografische Dokumentation des aktuellen Jubiläums enthalten. „Deshalb wird es wohl im DIN-A-4-Format erscheinen“, so Krechting. Anekdoten und Geschichten sollen auflockern. Wer etwas beitragen kann, wird gebeten, sich beim Vorstand melden. Das Festbuch bleibt werbungsfrei. Eine spezielle Festzeitung mit Anzeigenwerbung kommt in Horstmar und Umgebung zur Verteilung und hilft bei der Finanzierung.

„Irgendetwas stellen wir zum Karneval in 2022 auf die Beine“, kündigte Föllen an. Genaues könne zurzeit aber noch nicht dargestellt werden. Besonders freute sich der Vorsitzende, dass die Theatergruppe wieder aktiv sein darf, zurzeit fleißig übt und in diesem Herbst ein Stück aufführt. „Ob es einen Neujahrsempfang geben wird, wird man wird sehen“, sagte der Vorsitzende. Er stellte in Aussicht, dass es unter den Vereinsmitgliedern auf Grund der positiven Resonanz wieder eine Adventsverlosung gibt.