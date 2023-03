Zahlreiche Mitglieder für langjährige Treue geehrt

Nur zufriedene Gesichter gab es bei der Jahreshauptversammlung des Kirchenchores von Ss. Cosmas und Damian im Gasthof Vissing/Wegmann. Und das hat seine Gründe: In der Gemeinschaft herrscht ein harmonisches Miteinander, die Chemie zwischen den Chormitgliedern und dem Chorleiter Rafael D. Marihart stimmt. Man hat ein hohes Ansehen in der Gemeinde. Chorvorsitzender Johannes Feldkamp brachte es in seinen Begrüßungsworten auf den Punkt: „Jede Sängerin, jeder Sänger gibt dem Chor eine ganz besondere Note, diese kann man nicht in Worte fassen.“ Man sei eine eingespielte Sängergemeinschaft, in der alle Stimmbänder dank des Dirigenten und Chorleiters durchtrainiert werden.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet